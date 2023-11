? LIVE! Udinese-Atalanta 1-0 | inizia il secondo tempo | entrano Lookman e Scamacca

(Di domenica 12 novembre 2023)1-0 Marcatori: 44? Walace(3-5-2): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. A disp. Okoye, Padelli, Kristensen, Masina, Camara, Kamara, Quina, Zarraga, Lovric, Aké, Tikvic, Lucca, Vivaldo, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (51? Holm), Koopmeiners, Ederson, Bakker; Muriel (46?), Pasalic (46?), Miranchuk. A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Zortea, Zappacosta, Adopo. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: Hateboer (37?), Ferreira (41?) per gioco falloso Espulsi: – Note: al 31? Success calcia un rigore sul palo. I gol 44? – Gol dell’: Walace fa partire un destro potente dai 25 metri che colpisce il ...

Genoa 14, Sassuolo 12,10*, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.*una partita in meno

E' di Wallace il gol che ha portato in vantaggio l'Udinese in casa contro l'Atalanta. La rete è stata segnata al 44'. E' fermo sull'1-1 il punteggio tra Fiorentina ...