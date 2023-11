? LIVE! Udinese-Atalanta 0-0 | gara fisica | equilibrio in campo

(Di domenica 12 novembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-5-2): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. A disp. Okoye, Padelli, Kristensen, Masina, Camara, Kamara, Quina, Zarraga, Lovric, Aké, Tikvic, Lucca, Vivaldo, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Bakker; Muriel, Pasalic, Miranchuk. A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Holm, Zortea, Zappacosta, Adopo, Lookman, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: – Espulsi: – Note: – La moviola 18? – Ebosele si lancia verso la porta in velocità, a contrasto con Djimsiti finisce per cadere: Aureliano non ravvisa irregolarità.

In Friuli, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIn Friuli, Atalanta esi affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Atalanta: sintesi e moviola 15 OCCASIONE! Palla ...

Diretta Udinese - Atalanta (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Live Udinese - Atalanta - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 12/11/2023 Eurosport IT

La partita Cesena - Vis Pesaro di Domenica 12 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del Girone B di ...Andreazzoli inguaia il Napoli che in casa non vince più. Occasione clamorosa per Kvaratskhelia all'89' e solo 2 minuti più tardi il gol dell'Empoli. 95' ...