Zielinski in bilico | il Napoli ha già scelto il suo erede | gioca in Serie A

(Di sabato 11 novembre 2023) Piotrtorna ad essere al centro del calciomercato, già a partire dalla stagione invernale potrebbe andare via. Già a partire dal mercato estivo, Piotrera ad un passo dal salutare ile volare verso l’Arabia Saudita. Nonostante l’offerta molto allettante da parte dell’Al Ahli, il centrocampista polacco decide di rifiutare l’offerta e continuare are in maglia azzurra. Adesso, però con il contratto in scadenza è necessario prendere una decisione: rinnovare o andare via. Diverse squadre stanno già monitorando la situazione del polacco, quali la Juventus e l’Inter.vicino all’addio, Baldanzi come possibileNon c’è più la certezza che ilpossa trattenere ancora per molto la propria mezzala, soprattutto, nel momento in ...

...la scena sembra essere tutta per Kvaratskhelia o giocatori in forma come Politano e, ecco ... dopo una sosta turbolenta che ha visto la panchina di Garcia fortemente in. Nelle gare in ...

Inter, obiettivo Djalò a parametro zero. Napoli, se parte Zielinski ... Eurosport IT

Zielinski, il Napoli ha individuato l’erede del polacco: è un vecchio pallino di ADL CalcioNapoli1926.it

"Ritorno al futuro, a tutti gli effetti. Il Napoli non ha mai nascosto una certa predilezione per Tommaso Baldanzi, valutato in estate come possibile sostituto di Zielinski, a lungo in bilico negli ...L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è uscito allo scoperto circa il possibile futuro di Piotr Zielinski: ancora in bilico il suo rinnovo con il Napoli e non mancano le pretendenti pronte a ...