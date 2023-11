' Yes we can' quindici anni dopo | aneddoti e ricordi del lavoro a fianco del Presidente Barack Obama

Il suo "We" più bello risuona dopo la sconfitta delle primarie in New Hampshire, quando la Clinton sembrava essere tornata. Hillary aveva vinto le primarie dopo la batosta iniziale in Iowa e ...

Sbum! Yes, we can - Compagnia La Pulce - eventi L'Eco di Bergamo

Da “I have a dream” a “Yes we can”: il sogno di Martin Luther King ha sessant’anni L'Unione Sarda.it

The short answer to whether you can making stuffing ahead of time is yes. "Making stuffing ahead saves time, allows stove and oven space for other things, and making it ahead gives time for the flavor ...