Yahya Sinwar | biografia di un macellaio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 novembre 2023)è nato a Khan Yunis, quando era ancora sotto il dominio egiziano, il 29 ottobre 1962. È cresciuto nel sud della Striscia di Gaza e si è diplomato presso la scuola superiore maschile per poi frequentare l’Università islamica di Gaza dove ha conseguito una laurea in Studi arabi. Nel 1982 è stato arrestato dalle autorità israeliane per la prima volta con l’accusa di attività sovversive ed è poi tornato in carcere nel 1985. Fin da giovanissimo si è dedicato alla causa palestinese diventando poi uno degli artefici della prima Intifada. Nel suo triste curriculum figura anche l’essere uno dei fondatori del braccio militare di Hamas. Nel 1988 ha pianificato il rapimento e l’uccisione di due soldati israeliani ed è stato il mandante ed esecutore dell’omicidio di quattro palestinesi accusati di essere spie al servizio di Israele. Viene arrestato un ...