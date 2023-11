WWE | NXT e la NWA dovranno coesistere su CW Network? I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 novembre 2023) Nuovidecisamente interessanti arrivano sull’accordo tra la WWE e CW, ilche trasmetterà NXT a partire da ottobre 2024. Sembrerebbe, infatti, che l’accordo tra le parti non sarà esclusivo, affermando che la NWA è ancora nei piani dell’emittente californiana, nonostante le trattative siano al momento in stand-by dopo l’inatteso accordo con il brand giallonero della federazione di Stamford. La WWE vorrebbe essere “sola”, ma CW non sembra d’accordo Solitamente, parliamo ovviamente di ciò che abbiamo visto negli ultimi anni, la WWE chiede che i suoi programmi televisivi siano “esclusivi” per la rete su cui vanno in onda. Un modo carino per dire che non vorrebbero assolutamente la concorrenza sulla stessa emittente sul quale trasmettono Raw, Smackdown o lo stesso NXT. Ma CW, che prima dell’accordo stava già trattando con la NWA, ...