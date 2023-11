Wanda Nara | la canotta non contiene niente | zoom inutile | tutto è in bella mostra – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 11 novembre 2023)sempre illegale su Instagram: la showgirl ha appena postato unagrafia in cui indossa unache nonè sicuramente una delle wags più apprezzate del pianeta. Per chi non lo sapesse, la showgirl argentina è la moglie di Mauro Icardi. Dopo alcune problematiche, i due hanno ritrovato gli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.