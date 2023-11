Volley | A1 Femminile 2023 2024 | Chieri batte Bergamo grazie a una clamorosa rimonta nel tie-break

(Di sabato 11 novembre 2023) La1991 rimanda l’appuntamento con la prima vittoria casalinga in stagione e cede il passo alla Reale Mutua Fenera’76 nella partita valevole per la settima giornata della Serie A1di. Match clamoroso al Pala Facchetti di Treviglio, dove la squadra ospite si è imposta con il punteggio di 2-3 (25-23, 23-25, 25-18, 15-25, 11-15)a unairreale nel tie-. PROGRAMMA 7^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI: COME FUNZIONANO La vittoria sembrava infatti nelle mani delle rossoblù di Matteo ...

... formazione piacentina capolista del girone E di serie B2a braccetto con San Giorgio. ... La classifica San Giorgio, Rossetti Market Conad 14, Zerosystem 13,Davis 2C 10, Isuzu Cerea, ...

Volley A1 femminile, Wash4Green: Sofia D'Odorico operata al ginocchio TorinoToday

Dopo il convincente debutto in Champions le biancoblù ospitano la squadra di Pistola. Barbolini: "Non meritano la classifica che hanno, sarà dura" ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Terz’ultima contro penultima, distanziate da due solo lunghezze nella graduatoria generale (tre contro uno). Nel “catino” dello “Scoppa” andrà in scena domani ...