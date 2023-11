Voci di Gaza – la testimonianza Wassim | “Cercavamo pane da tre giorni | non sappiamo come far fronte alle esigenze dei nostri bambini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel video ladi, operatore di Oxfam Palestine che vive a Khan Yunis, città a sud della striscia di. “Da tredel, oggi lo abbiamo trovato, abbiamo aspettato dal pomeriggio finootto di sera”. Diall’escalation di attacchi agli ospedali di, Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, ha dichiarato: “Gli attacchi agli ospedali affollati di civili che hanno bisogno di cure urgenti e cercano un riparo sono aberranti e non possono mai essere giustificati. Imalati di cancro, i pazienti attaccati ai respiratori o in terapia intensiva non possono fuggire. Sparare indiscriminatamente sui civili negli ospedali non è solo un crimine di ...