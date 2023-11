Vittoria di Savoia e quel caschetto nero in stile Charleston

Leggi su amica

(Di sabato 11 novembre 2023) (Foto Instagram@.di) Una frangetta che sembra pronta a ondeggiare a ritmo di musica jazz: le nuove foto postate dadiraccontano il suo lato da flipper girl. Merito di uncorto con frangia,e con punte all’insù. Un effetto alla Velma Kelly – il personaggio interpretato da Catherine Zeta -Jones in Chicago – apprezzatissimo dai fan, sebbene frutto di una semplice parrucca. La figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, d’altra parte, ha abituato i suoi follower ai numerosi cambi di look che impone la sua carriera da modella. Proprio la scorsa primavera, infatti,diaveva deciso di rinunciare alla sua chioma dorata in favore di un più drammatico castano cioccolato. Una tinta intensa che, ...