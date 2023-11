Viterbo | esplosione in un centro migranti | 12 i feriti compresi dei bambini

Leggi su 361magazine

(Di sabato 11 novembre 2023) . Ecco la ricostruzione dei fatti Una notte di paura a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, a causa di una violentain una struttura che accoglie. L’si è verificata in una palazzina, nella zona industriale. La struttura, di due piani, è crollata e in cui vi risiedevano circa 330 persone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per prestare soccorso. Nessuna persona risulta deceduta, ma isono 12, alcuni sarebbero anche minori. Di queste, 4 sarebbero in condizioni più gravi. Non sembrerebbero esserci altre persone sotto le macerie, tutti sarebbero stati tratti in salvo. Isono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per individuare le cause ...