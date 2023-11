Viterbo | esplosione in un centro di accoglienza per migranti | mistero sulle cause

(Di sabato 11 novembre 2023) In tarda mattinata sul luogo dell’di questa notte, nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, è stata effettuata l’ispezione dei tecnici dei vigili del fuoco di. Rimane ancora unla causa che ha innescato la deflagrazione che ha distrutto completamente la palazzina per l’dei– provocando il ferimento di molti dei presenti – gestita dalla società Ospita s.r.l. e due aziende adiacenti: una falegnameria e una piccola azienda vinicola. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.in undiper: 12 feriti gravidell’a ...

SAN LORENZO NUOVO - Arcie Arci Solidarietàè vicina a tutte le persone che sono state coinvolte nell'avvenuta nel Centro di Accoglienza Straordinaria di San Lorenzo Nuovo auspicando che tragedie come questa non abbiano a ...

Esplosione nel centro accoglienza migranti a Viterbo, 31 feriti, uno è grave, Pm: "Disastro colposo" RaiNews

Viterbo, esplosione in un centro d'accoglienza: 2 feriti gravi, altri 29 in ospedale. Fra loro ucraini e migranti nordafricani Corriere Roma

In tarda mattinata sul luogo dell’esplosione di questa notte, nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, è stata effettuata l’ispezione dei tecnici dei vigili del fuoco di Viterbo. Rimane ancora un ...Sono in corso le indagini sull'esplosione che si è verificata in un centro di accoglienza di migranti a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Ferite 30 persone, di cui una in gravi condizioni.