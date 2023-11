Viterbo | esplosione in un centro di accoglienza per migranti | 12 feriti gravi

(Di sabato 11 novembre 2023) Una terribileha interrotto bruscamente il sonno dei residenti di San Lorenzo Nuovo astanotte. Era da poco passata l’1, tra venerdì e sabato, quando è stato avvertito un boato, un fragore che ha fatto tremare le palazzine e fatto sobbalzare i cittadini. Unae conseguente incendio in uno stabile che ospita richiedenti asilo ha provocato il crollo dell’immobile, quando al suo interno sembra ci fossero almeno 31 persone. La mobilitazione dei soccorsi per prestare aiuto alle persone coinvolte nell’I soccorsi si sono attivati subito. Anche il prefetto si è mobilitato allertando iloperativo comunale. Ma ad accorrere per prestare soccorso sono stati in tanti: la protezione civile, i vigili del Fuoco, ambulanze dai vicini presidi ospedalieri e, persino, tre ...

Sono in corso indagini delle forze dell'ordine sulle cause dell'e del crollo. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Tra questi ci sarebbero anche dei minori. ...

