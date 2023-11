“Visto cosa hanno fatto” Grande Fratello | Anita e Angelica inchiodate dalla telecamera

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023)2023, l’indignazione dei fan dopo quelle parole. Il nuovo format del reality show di Alfonso Signorini continua a convincere: vip e nip sotto lo stesso tetto proseguono l’avventura più avvincente sul piccolo schermo e questo non senza colpi di scena. Il giudice insindacabile? Il pubblico italiano, ovviamente, che segue appassionatamente la diretta streaming del programma ed è subito pronto a commentare quel che accade davanti alle telecamere. Indignazione dei fan dopo quelle parole di Vittorio Menozzi. Come si accennava all’inizio, basta veramente poco per ribaltare gli equilibri in casa. Per non parlare poi degli umori dei concorrenti, ormai da tempo alle prese con una convivenza forzata che spesso lascia emergere qualche dissapore. I riflettori questa volta restano accesi du Menozzi che nelle ultime ore parlando con ...