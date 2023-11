Virtus Francavilla-Casertana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) La, l’e il canale in cui verrà trasmessa, match valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Lega Pro. Chi vince respira: è così che si potrebbe riassumere il match frache si disputeràsabato 11 novembre. Entrambi le squadre si trovano a quota 12 in classifica, in piena lotta per non scendere nei quartieri bassi della classifica che significherebbe dire playout. Chi vince, può mettere da parte, solo momentaneamente sia chiaro, ansie e paure. Si parte alle 20.45 con il match che sarà insu Sky Sport 253 e NOW SportFace.