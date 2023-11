Virtus Bologna-Nutribullet Treviso | Lega Basket A | testa-coda goloso per gli emiliani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Continuare la cavalcata al vertice, quasi inarrestabile, perSegafredo. Uscire dall’impasse negativo imboccato da inizio stagione in una delle partite più complicate da affrontare all’interno dei nostri confini nazionali per. Non è una gara dal pronostico incerto, quella che aprirà ufficialmente la settima giornata dellaA: nonostante il passo falso nell’ultima di campionato, i padroni di casa odierni hanno chiaramente i favori dei bookmakers dopo aver incassato cinque vittorie e un ko nel torneo nostrano che li ha issati al comando delle operazioni insieme ad altre compagini. Malinconicamente ferma a zero vittorie (sei sconfitte consecutive) gli ospiti che tenteranno di sovvertire un destino che sembra, onestamente, già segnato dal fondo ...