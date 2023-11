Violenza su Minorenne | Indagato Giovane Pugliese Dopo Racconto Scioccante

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 11 novembre 2023) Chieti - "Procura di Chieti apre inchiesta su un impiegato 25enne accusato disessuale su. La vittima, una ragazza ortonese di 16 anni, rivela di essere stata drogata e stuprataun incontro tramite una piattaforma online per adulti." La Procura di Chieti ha avviato un'inchiesta su unimpiegatodi 25 anni, accusato disessuale su una. La denuncia è giunta da una ragazza di 16 anni di Ortona, la quale ha raccontato di essere stata drogata e stuprata presso l'abitazione del, conosciuto attraverso una piattaforma online per adulti. Laè stata già ascoltata in tribunale a Chieti dal giudice, e nel suoha delineato gli eventi: "Ci siamo ...