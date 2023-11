Violenza sessuale su una 12enne | le faceva vedere film hard quando la mamma non c’era | il processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 novembre 2023) Ha tentato di fara una bambina un videosul telefono, approfittando che fosse sola. Una confidenza sgradita e molesta, che è scaturita poi in un tentativo di. È l’accusa che pende su un uomo che ha tentato di abusare di una dodicenne a Roma, complice il rapporto di amicizia che lo legava alladella ragazzina. La donna aveva stretto una profonda amicizia con il soggetto, a tal punto da presentargli le figlie e affidarglieleogni tanto. Lui, però, ha prima abusato dalla fiducia della signora, per poi tentare in sua assenza di abusare anche della figlia. Lei gli affida la figlia, lui tenta di violentarla I fatti risalgono al 2012. Come raccontato da Repubblica, la madre della ragazzina protagonista di questa storia, ...