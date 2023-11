Vincitore Tale e Quale Show – Il Torneo e classifica finale | Ilaria Mongiovì conquista tutti | il podio

(Di sabato 11 novembre 2023) Nella prima serata di ieri, venerdì 10 novembre, è andato in onda l’appuntamento all’insegna di– Il, al termine delè stato proclamato il. A sfidarsi sono stati i cinque migliori innell’ultima edizione del programma condotto da Carlo Conti ed i migliori concorrenti della passata edizione.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... il Torneo dei campioni Ilaria Mongiovi si è aggiudicata quest'edizione die Quale Show 2023: il torneo dei campioni, battendo di soli tre punti Antonino ,lo scorso anno sia die ...

Tale e Quale Show 2023: la vincitrice è Ilaria Mongiovì. La classifica finale Tv Sorrisi e Canzoni

Tale e Quale Show, Ilaria Mongiovì vince il torneo dei campioni. Chiama Maria De Filippi La Gazzetta dello Sport

È Ilaria Mongiovì la vincitrice del Torneo, la puntata speciale di Tale e Quale Show 2023 in onda venerdì 10 novembre su ...Terzo posto per Luca Gaudiano, il vincitore dell’edizione 2023 sette giorni fa. Il cantante si è esibito nel suo cavallo di battaglia Ed Sheeran. Quarto posto per Valentina Persia, l’ex naufraga de ...