Villaggi e mercatini di Natale | i primi in Bergamasca

(Di sabato 11 novembre 2023) Inaprono idi. Le feste si stanno avvicinando, per strada si cominciano a scorgere le prime luminarie e in diverse località arrivano i tradizionali banchetti, le casette o gli stands con prodotti artigianali e idee regalo. In città e provincia ce ne sono tantissimi: iniziano in questi giorni e proseguiranno fino a tutto il periodo delle festività. Bergamonews vi propone una panoramica deie deinatalizi sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative organizzate in tutta laper diffonderne l’informazione. BERGAMO Dal 17 novembre al 26 dicembre al ...