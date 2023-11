Vieri firma l' accordo ufficiale Ecco perché ha fatto fuori Adani dalla Bobo Tv

(Di sabato 11 novembre 2023) Non sarà "un problema di soldi", come suggeriva Fabrizio Corona, ma forse la decisione di Christiandi ribaltare laTv dicendo addio ai suoi storici sodali e amici Daniele, Antonio Cassano e Nicola Ventola è comunque legata a questioni di business. Voleva "cambiare format", aveva spiegato l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale nella sua prima diretta su Twitch senza gli amici, una settimana fa, scatenando uno tsunami di reazioni e sospetti. "Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita", ha confermato lo stessoraggiunto da Striscia la notizia per ricevere il Tapiro d'oro, qualche giorno dopo. Nelle ultime ore è arrivato un sibillino commento di, forse il primo davvero velenoso nei confronti di: "Se era ...

Momenti di tensione, quelli passati da Christian, protagonista di un servizio de Le Iene adi Sebastian Gazzarrini. L'inviato del programma di Davide Parenti si è infiltrato nella ...

La seconda puntata del 'Bobo Vieri Talk Show with Special Guest' vedrà infatti la presenza di quattro nuovi ospiti, tutti ex calciatori. I prescelti da Christian Vieri sono Adriano, Mark Iuliano, ...