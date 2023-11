VIDEO “Livatino | questa camicia insangiunata sventola su noi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Abbottonata, piegata e ingrigita con quella macchia di sangue sbiadita ma che grida ancora giustizia: è lache il giudice Rosarioindossava la mattina del 21 settembre 1990 quando il commando della Stidda siciliana lo incontrò a bordo della sua auto sulla strada statale Agrigento-Caltanissetta. Chiusa in una teca con i bordi argentati che riporta l’incisione cara al magistrato ritrovata nelle sue agende, ossia “S.T.D.”- Sub tutela Dei ,sera è stata esposta nella Cattedrale del Duomo di Avellino dove il Vescovo, Monsignor Arturo Aiello, ha celebrato la Messa. Una scelta non casuale, quella di Aiello, di esporre la piccola teca sull’altare.“Su quell’altare dove noi diciamo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue – dice il Vescovo nella sua lunga e decisa omelia- ...