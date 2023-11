VIDEO Inaugurata la ‘Grand Roue 34’ | Mastella | “Bella da vedere | cose mai fatte prima a Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è polemica che tenga, la festa va al di là delle polemiche. L’inaugurazione della grande ruota panoramica rappresenta l’ingresso nelle festività natalizie. Taglio del nastro questa mattina col sindacoche, insieme a parte della sua amministrazione, ha avuto modo di provare la sensazione della passeggiata circolare a 40 metri di altezza. “Se uno dovesse ascoltare le polemiche – ha dichiarato il primo cittadino – specie se futili e ideologiche, non dovrebbe fare nulla. E invece bisogna andare avanti secondo coscienza. E’ un momento di distensione, èdae spero che sia attrattiva per tantissime persone. Serve un pizzico di pazienza per chi ha parlato di parcheggi persi. La ruota non starà qui vita natural durante, solo un breve periodo”. Ruota posizionata di fianco al ...