Vidal-Quadras “fuori pericolo” | spunta la pista iraniana

(Di sabato 11 novembre 2023) Potrebbe esserci la lunga mano del regime iraniano dietro all'attentato di ieri a Madrid: l'ex presidente del PP in Catalogna e cofondatore di Vox, Alejandroè "in condizioni stabili", "di vita", secondo il referto medico fornito dall'Ospedale Gregorio Maranon della capitale oggi, dopo essere stato operato ieri in questo stesso centro per una doppia frattura mandibolare, provocata dal colpo da arma da fuoco subito.L'attacco in via Nunez de Balboa a Madrid ha ripiombato la Spagna in uno stato di incredulità misto a paura. Il re Felipe VI ha inviato un telegramma indirizzato allo stessodicendosi "molto scioccato e sgomento". Per tutta la giornata di ieri tutti i partiti politici hanno condannato l'aggressione ed espresso solidarietà alla sua ...