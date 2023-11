Vicenza-Pro Patria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Pere Proè tempo di tredicesima giornata diC del Girone A. I padroni di casa non hanno iniziato benissimo la stagione: la distanza di meno 9 dalla vetta del Mantova è un dato emblematico per i biancorossi che devono rincorrere le prime della classe dopo un avvio di stagione non entusiasmante. Il match con la Pro, anch’essa in crisi, però è da prendere con le molle: gli ospiti arrivano da tre sconfitte consecutive, ma c’è la necessità assoluta di fare punti per evitare di rimanere risucchiati nelle parti basse della classifica. Match in programma sabato 11 novembre dalle 18.30, che sarà visibile sui canali di SKY SPORT 254 e di NOW TV. SportFace.