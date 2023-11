Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)8 NOVEMBRE ORE 18.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA QUALCHE DISAGIO CON CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN ESTERNA CODE ATRTTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICATA LA FLAMINIA E LA CASSIA RISPETTIVAMANTE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO POI TRAFFICO RALLENTATO SULAL VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE STESSA SITUZIONE SULLA VIA CASILINA TRA TOR BELLA MONACA E LA BORGATA FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI DOMENICA 12 NOVEMBRE LA LINEA FIRENZE –È INTERESSATA DA LAVORI DI MANUTENZIONE. SONO PREVISTE: • VARIAZIONI E CANCELNI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ; TRENI ...