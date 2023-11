Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)8 NOVEMBRE ORE 17.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA QUALCHE DISAGIO CON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E L AUTOSTRADAFIUMICINO IN ESTERNA CODE ATRTTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICATA LA FLAMINIA E LA CASSIA RISPETTIVAMANTE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA TOR BELLA MONACA E LA BORGATA FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA NELLA CAPITALE FINO ALLE ORE 18 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL POPOLO PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 15MILA PERSONE Nell’area interessata alla manifestazione saranno allestiti varchi transennati CON ATTIVA UNA DISCIPLINA DI TRAFFICO TEMPORANEA CON DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI DI PERCORSI ...