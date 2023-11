Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)ore 12.20 del 11.11.23 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA IN VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E V IA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE ALTEZZA MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD OSTERIA NUOVA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SANTA LUCIA TRA VIA VENEZIA GIULIA E VIA VAL D’AOSTA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA TIBERINA SI STA IN CODA PER ...