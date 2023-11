Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)ore 10.20 del 11.11.23 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA E MONTEROTONDO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CI SPOSTIAMO A POMEZIA DOVE SI RALLENTA TRA IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA E PIU AVANTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREIZONE ALBANO PERCORRENDO LA VIA ...