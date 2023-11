Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)ore 09.20 del 11.11.23 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA E MONTEROTONDO MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO MENTRE A FORMELLO SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA FORMELLESE NORD IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA VILLA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral