Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 11 novembre 2023)ore 08.20 del 11.11.23 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PERCORRENDO VIA ARDEATINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE NEL TERRITORIO DI MONTAGNANO TRA VIA COLLE NASONE E VIA SAN BERNARDO DEI MARSI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA TRA VIA MICHELANGELO E LA VIA DEL MARE DIREZIONE FONTANA DI PAPA AD APRILIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA CARDUCCI TRA VIA CARROCETO E VIA LAMARMORA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO NEL TERRITORIO DI LABICO DOVE SI STA IN CODA IN VIA MARCIGLIANA TRA LA CIRCONVALNE GIOVANNI FALCONE E VIA GAETANO SCIREA DIREZIONE CASILINA INFINE A ZAGAROLO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA VALLE DEL FORMALE TRA VIA COLLE BARCO PRIMA STRADA E VIA UNGHERIA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral