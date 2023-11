Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)ore 07.20 del 11.11.23 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE NEL TERRITORIO DI MANZIANA TRA LA STRADA PROVINCIALE AURELIA SASSO MANZIANA E VIA CRCOE DEGLI SCOPETONI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA STRADA BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD OSTERIA NUOVA TRA VIA VOGHERA E VIA QUERO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO A CASTELNUOVO DI PORTO SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA MONTEFIORE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DEL BOSCHETTO DIREZIONE FLAMINIA A PALOMBARA SABINA SI RALLENTA SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA TRA VIALTE TIVOLI E VIA DCELLE PILOZZE DIREZIONE TIVOLI INFINE PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A CARSOLI AREA INDUSTRIALE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NONO ...