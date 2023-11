Vi racconto la storia del Muro di Berlino

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) Se andate nel centro della città ditroverete lungo la strada una doppia fila di ciottoli che segna il percorso del celeberrimoche divideva la città in due parti durante la Guerra Fredda. Conosciuto in Germania con il nome di Berliner Mauer, il suo nome ufficiale era Antifaschistischer Schutzwall, tradotto in italiano “Barriera Antifascista” e fu costruito nel 1961 delle autorità della Germania Est per impedire ai suoi cittadini di scappare nell’Ovest. Ma ripercorriamo insieme la suapartendo dall’inizio, ovvero dalla nascita della Guerra Fredda. L’INIZIO DELLA GUERRA FREDDA La Guerra Fredda iniziò sul finire della Seconda Guerra Mondiale, quando emersero alcune “crepe” all’interno del fronte della cosiddetta “Grande Alleanza” Questi dissidi, sorti a causa della divergenza di vedute riguardo la strategia militare ...