Verona-Inter Primavera LIVE | data | ora | diretta TV | cronaca e info

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) L’ultima giornata, la decima, prima della sosta per l’sarà quella contro il. Al Sinergy Stadium i nerazzurri cercano una vittoria per confermarsi in maniera indiscussa al primo posto. Scopri come e dove vederla inTV estreaming. Ecco tutte lermazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, decima giornata Campionato1 2023-2024. Dove e quando si giocaSinergy Stadium di, domenica 12 novembre ore 16. Come seguireINSe ti chiedi dove ...