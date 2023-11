Verità o servilismo? Adan | bomba su Vieri | ecco la anti-Bobo Tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Chiamatela la "Tv". Per ora non c'è nulla di certo, ma di sicuro Danielei, Antonio Cassano e Nicola Ventola difficilmente resteranno con le mani in mano dopo essere stati brutalmente fatti fuori, dal giorno alla notte, dall'amico (ex?) Christian. Una settimana fa, l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale ha sorpreso tutti gli appassionati che seguivano il programma live su Twitch presentandosi da solo in diretta, annunciando il cambio di format e l'addio agli storici compagni di viaggio, protagonisti di siparietti, battute, litigi e interviste. Uno spazio molto amato dai tifosi sui social, che potrebbe però presto trovare una nuova "casa"., nel frattempo, non ha mai voluto dare una spiegazione chiara a quanto accaduto, e quindi la rottura è sempre rimasta in un ...