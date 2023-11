Verissimo | Silvia Toffanin riceve il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli | ecco il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Una puntata speciale di, quella trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. La conduttrice dell’amatissimo talk show,, ha infatti voluto festeggiare i 35 anni di Striscia la notizia, il tg satirico ormai punto di riferimento nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento italiano. Ospiti in studio coloro che hanno fatto e che ancora fanno la storia del programma: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini. Tra questi anche...