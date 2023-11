"Verissimo" - puntata speciale per i 35 anni di "Striscia la notizia"

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 11 novembre 2023)di: oggi, sabato 11 novembre 2023, alle 16:30, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin cambia formula per dedicare tutto l’appuntamento del sabato pomeriggio ala, che in questi giorni compie 35. Un traguardo importante e assai raro in tv, che il tg satirico di Antonio Ricci sta celebrando con uno spot che vede protagonisti i volti che in questihanno fatto parte del programma. E chevuole festeggiare con una serie di interviste. In studio ci saranno infatti numerosi conduttori che si sono alternati e ancora si alternano dietro il mitico bancone: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini. In ...