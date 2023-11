Verissimo | le anticipazioni di domenica 12 novembre | arrivano Cher e Morata

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023) Torna l’appuntamento del fine settimana con: il programma condotto da Silvia Toffanin: gli ospiti del 1212, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento imperdibile con “”. Un’icona mondiale con oltre 60 anni di carriera: in esclusiva, Silvia Toffanin intervista la mitica, in uscita con un nuovo album dal titolo ‘Christmas’. LEGGI ANCHE: Angelica sotto attacco al Grande Fratello Lontana dai riflettori da molto tempo, con le sue luci e le sue ombre, sarà aper un’intesa intervista Nina Moric. E ancora, aMarcella Bella, che presenterà, in anteprima, il suo nuovo singolo e direttamente da “Uomini e donne” Tina Cipollari e Gianni Sperti. Infine, intervista di ...