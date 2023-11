Venezia-Milan 1963 | la partita della bottiglietta

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023) Il 20 gennaioilgioca in trasferta ala prima giornata di ritorno del campionato di serie A. È ildei grandi campioni: Maldini, Trapattoni, Rivera. Questo incontro è passato alla storia con il nome di “”. Ilè in vantaggio di 1 gol quando, dagli spalti dei tifosi neroverdi, viene lanciata unadi plastica. Il difensore delMario David viene colpito e cade a terra. Non sembra nulla di grave, dopo una veloce medicazione il giocatore torna in campo. Passano pochi minuti e ilpareggia. David sembra accusare nuovamente il malore ed è costretto a rientrare negli spogliatoi. I veneti ribaltano la situazione e passano in ...