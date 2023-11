Vela | Germani e Bertuzzi scendono in seconda posizione agli Europei nel 49erFX Buona giornata per Ferrarese Chistè nel 49er

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) È da poco terminata a Vilamoura la quartadei Campionati2023 di, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024). Nelle acque portoghesi sono andate in scena oggi, in condizioni di vento leggero che è andato però via via aumentando, le prime regate di Gold Fleet sia per iche per ie le emozioni non sono mancate: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Neidecisamente negativa per Janae Giorgia. Le due azzurre hanno infatti concluso al 20° e 19° posto le due regate di Gold Fleet disputate oggi e sono ...