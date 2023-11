Vela | Europei Vilamoura 2023 | Germani Bertuzzi frenano nella 49er FX Bene gli azzurri nella Nacra17

(Di sabato 11 novembre 2023) Quarto giorno di regate per il Campionato europeo diin svolgimento in Portogallo. Le azzurre della classeFX Janae Giorgianon vanno oltre lo score di 20.0 (scartato) – 19.0 e le norvegesi Helene Naess e Marie Ronningen ne approfittano per prendersi la vetta provvisoria a 64.0 (con un net score di 40.0), nonostante la pessima regata d’apertura (24). Dopo aver mantenuto tutti i punteggitop 6 durante la fase di qualificazione, la Gold Fleet porta ad un risultato diverso per le azzurre che comunque rimangonocorsa per l’unico posto di qualificazione olimpica FX disponibile. Terza la coppia spagnola composta da Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (67.0). Più indietro le olandesi Odile van Aanholt e Annette Duetz ...

... in particolare funzionari americani ea conoscenza del dossier. A coordinare la missione ... affittando una barca ae utilizzando attrezzature per sub, ha piazzato l'esplosivo sotto al ...

Si è ufficialmente dato il via al Campionato Europeo Nacra 17, 49er ... Federazione Italiana Vela

Vela, magnifica Italia agli Europei Nacra 17: Ugolini/Giubilei primi e ... OA Sport

Si è conclusa poco fa a Vilamoura la quarta giornata dei Campionati Europei di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualifi ...È da poco terminata a Vilamoura la quarta giornata dei Campionati Europei 2023 di 49er e 49erFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora ...