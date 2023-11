Valditara | “I giovani si appassionino alla lettura Il libro è importante soprattutto in questa società sempre più dominata dall’intelligenza artificiale”

... Matteo Piantedosi e Giuseppeavevano presentato un disegno di legge, in discussione in ... di sensibilizzazione deicon corsi mirati, per la repressione dei reati con multe salate e ...

Valditara: "Oggi più che mai il libro è uno strumento fondamentale ... Il Sole 24 ORE

Confindustria Giovani, Valditara: “Imprenditoria giovanile è un asset ... Miur

(LaPresse) Giuseppe Valditara parla degli episodi di antisemitismo accaduti in alcune scuole in Italia. “Bisogna distinguere, un conto è manifestare per il popolo palestinese e per due popoli due ...(LaPresse) Il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara ha partecipato all'evento #ioleggoperché, organizzato nella libreria La Balena, ...