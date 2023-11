Valditara fa godere gli insegnanti | aumento significativo dello stipendio

(Di sabato 11 novembre 2023) Giuseppeparla degli aumenti ai docenti a margine dell'iniziativa #ioleggoperché presso la libreria La Balena, in via Cesare Correnti 24 a Milano. “Questo è unimportante. Ho scoperto dei dati molto interessanti a livello di comparazione europea. È unche saràche va aggiunto al taglio del cuneo fiscale. L'anno scorso ci fu il più altomai dato ai docenti, quest'anno sarà ancora più elevato a questo si aggiungerà il taglio del cuneo fiscale”, ha detto il Ministro della Pubblica Istruzione.

