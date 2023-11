Valdifiori | “Contro l’Empoli il Napoli non può sbagliare”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Mirko, ex calciatore del, ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino”. Queste le sue parole:-Empoli? “Sulla carta è una partita che ildeve fare sua. Che non può, insomma. Soprattutto se vuole accorciare la distanza dalla vetta.invece vorrà fare punti in ottica salvezza”. Gli azzurri.. “Bisognerebbe essere all’interno dello spogliatoio per capirlo e sapere quello che chiede Garcia. In un’annata ci sono anche gli episodi che possono girare bene o meno bene. Il campionato comunque è ancora lungo e non bisogna buttarsi giù. Inutile guardare troppo alla distanza dalla vetta adesso: saranno gli scontri diretti a fare la differenza”. Garcia? “Faccio una premessa: Garcia accettandoha fatto una scelta ...