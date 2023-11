Valanga di nomi per Sanremo | Amadeus sceglie i big | indiscrezioni e bocciature

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Scelti gli 8 finalisti diGiovani, a cui si aggiungeranno i 4 di Area, perinizia la fase della stretta sulla rosa dei Big he, da regolamento, potrà annunciare a partire dal primo dicembre. Tra mille voci e, il dato certo è il boom di candidature, spiegabile con il fatto che la partecipazione ai festival guidati daè valso agli artisti in gara un ritorno di milioni di stream. Iche circolano sono tantissimi, molti altisonanti, tra i qualidovràre i 23, che andranno in gara a dal 6 al 10 febbraio all'Ariston (e che diventeranno 26 con i 3 che si qualificheranno salendo sul podio della finale diGiovani in programma il 19 dicembre su Rai1). Si parla ...