Usa | sfoggiato il B-21 Raider | ecco il nuovo bombardiere nucleare stealth

(Di sabato 11 novembre 2023) Primo volo di prova per il B-21, undell'aeronautica statunitense. Il velivolo ha volato da Northrop Grumman Palmdale, in California. L'Air Force americana sta progettando di costruire 100 aerei da guerra con l'uso di materiali avanzati e dotati di tecnologiaper renderli più resistenti in un eventuale conflitto futuro. «Il B-21è in fase di test di volo», ha detto la portavoce dell'aeronautica Ann Stefanek. Tali test, ha proseguito Stefanek, «sono un passaggio fondamentale nella campagna per fornire capacità» di attacco anche a «lungo raggio» con l'obiettivo di «scoraggiare aggressioni e attacchi strategici contro gli Stati Uniti, alleati e partner». «È una testimonianza del vantaggio americano in termini di ...