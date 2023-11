Uomini e Donne | Maurizio Laudicino torna sui social dopo aver abbandonato il programma | “Vorrei togliermi qualche sassolino dalla scarpa ma…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 novembre 2023)giorni roventi e un pressing offensivo meglio dei calciatori di Serie A, da parte di opinionisti e parterre, ieri pomeriggio nel corso di un’altra incandescente puntata dihail trono Over del dating show di Maria De Filippi. La prima a decidere di lasciare lo studio è stata Elena Di Brino, la donna che l’ormai ex cavaliere sta frequentando datempo. L’ex dama ha sbottato contro tutti:4 anni di self control, pensavo di riuscire a controllare le mie emozioni. Qui è una montagna russa che non riesco a gestire. Non posso consentire questa cosa, faccio un lavoro importante e perdo colpi. Sono venuta qui pensando di trovare qualcuno. Vengo da un piccolo paese, pensavo ci fossero possibilità, ...