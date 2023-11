Unione Industriali Napoli | Jannotti Pecci sulla riforma costituzionale | La governabilità è un fatto serio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) “Il tema dellaè un. La stabilità è un elemento non estraneo all’economia del Paese”. Lo ha detto Costanzo, presidentedi, in occasione del convegno “Sud, identità e futuro” in corso alla Fondazione Banco, parlando dellaapprovata in Consiglio dei ministri. Il leader deglipartenopei ha aggiunto: “Auspichiamo che le forze di opposizione dialoghino e non ne facciano solo una questione di bandiera”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.