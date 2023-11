Una storia in tre tempi | Rosa e Tan Il nuovo romanzo di Lisa Ginzburg

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) "Una piuma nascosta", è unain treambientata in Toscana, nella tenuta della Quercetana a un passo da Firenze, dove due ragazzi, figli delle due famiglie che alla Quercetana vivono, si conoscono e si perdono.e Tan sono diversi in tutto, la prima figlia diligente degli umili custodi della Villa, il secondo figlio adottivo e problematico dei proprietari della tenuta. Potranno imparare ad amarsi? All’inizio, per Tan, il ragazzino che viene da un orfanotrofio di una piccola città della Moldavia, anche avere la luce elettrica sembra una novità., da coetanea, diventa la sua interprete privilegiata, il filtro fra Tan e il mondo, lui così difficile per i genitori adottivi, per i compagni, con i suoi scatti d’ira che, sempre più frequenti e violenti, gli costeranno l’espulsione dalla scuola. Prima sul ...