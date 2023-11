Un posto al sole | spoiler | Marina e Gabriella | una pericolosa alleanza

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 novembre 2023) Ad UnalGiordano sarà sempre più spietata ed intenzionata ad eliminare a tutti i costi Lara Martinelli. L'imprenditrice, come raccontano gli, elaborerà una strategia per far sì che la dark lady venga uccisa in prigione, ma Roberto non sarà molto d'accordo con la sua idea. Ricordiamo che la Martinelli è stata arrestata dopo aver investito Ida, la quale ha salvato la vita a, vero bersaglio di Lara, e dopo aver addirittura aggredito Ferri. Poco dopo, però, la donna non ha perso tempo a convocare il suo ex compagno per chiedergli di farla uscire il prima possibile di prigione. Lara, in particolare, ha ima Roberto di trovarle un ottimo avvocato e di convincere la Giordano a cambiare la sua deposizione per alleggerire la sua posizione. La Martinelli ...